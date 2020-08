Про це повідомляє Reuters.

Мертвих дельфінів знайшли на березі неподалік від місця, де раніше стався розлив нафти. Паливо витекло внаслідок зіткнення японського корабля MV Wakashio з кораловим рифом ще в липні.

Ветеринари обстежили двох дельфінів. Згідно з попередніми результатами розтину, в їхніх тілах виявили сліди травм. При цьому, немає причин стверджувати, що смерть була спровокована розливом нафти.

Місцевий рибалка Ясфір Хіна розповів, що бачив ще від 25 до 30 очевидно мертвих дельфінів, що плавали в лагуні вранці в п’ятницю.

Представник міністерства рибальства Маврикію Ясвін Сік Аппаду підтвердив інформацію про 38 мертвих дельфінів на березі. Також він повідомив, що через кілька днів будуть готові результати розтину 25 дельфінів, яких викинуло на берег.

27 серпня Greenpeace Africa закликала провести розслідування причин смерті тварин.

The death of at least 17 dolphins is a great loss for Mauritius’s #Biodiversity, and necessitates a thorough investigation.

If the recent oil spill is indeed the cause of this tragedy, then those responsible for it MUST be held accountable! #BreakFreeFromFossilFuels

📸 :Shav pic.twitter.com/RCLsZUcgpM

— Greenpeace Africa (@Greenpeaceafric) August 27, 2020