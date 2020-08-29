Про це повідомляє Reuters.

Мертвих дельфінів знайшли на березі  неподалік від місця, де раніше стався розлив нафти. Паливо витекло внаслідок зіткнення японського корабля MV Wakashio з кораловим рифом ще в липні.

Ветеринари обстежили двох дельфінів. Згідно з попередніми результатами розтину, в їхніх тілах виявили сліди травм. При цьому, немає причин стверджувати, що смерть була спровокована розливом нафти.

Місцевий рибалка Ясфір Хіна розповів, що бачив ще від 25 до 30 очевидно мертвих дельфінів,  що плавали в лагуні вранці в п’ятницю.

Представник міністерства рибальства Маврикію Ясвін Сік Аппаду підтвердив інформацію про 38 мертвих дельфінів на березі. Також він повідомив, що через кілька днів будуть готові результати розтину 25 дельфінів, яких викинуло на берег.

27 серпня Greenpeace Africa закликала провести розслідування причин смерті тварин.

“Загибель щонайменше 17 дельфінів є великою втратою для Маврикія і вимагає ретельного розслідування. Якщо недавній розлив нафти дійсно є причиною цієї трагедії, то винні повинні понести відповідальність”, – сказано в дописі.

  • 8 серпня влада острівної держави Маврикій, що знаходиться в Індійському океані, оголосила режим надзвичайної екологічної ситуації через розлив нафти з вантажного судна.