В індійському селі з’явилася COVID-лікарня просто неба

В індійському селі Мевля-Гопальгет на півночі країни відкрили лікарню просто неба для пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Мевля-Гопальгет знаходиться в найбільш густонаселеному штаті Індії, Уттар-Прадеш. У селі немає ні лікаря, ні медичного закладу. Неподалік є державна лікарня, але в ній немає вільних ліжок, а жителі села кажуть, що не можуть дозволити собі приватні клініки.

У лікарні просто неба люди лежать на розкладачках в оточенні пасуться корів і природи. Крапельниці прикріплені до дерев.

При цьому деякі пацієнти вважають, що лежання під деревом, відомим лікувальними властивостями, підвищить людині рівень кисню, але ніяких наукових підстав для цього немає.