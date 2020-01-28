Верховний суд Індії заявив, що гепарди можуть бути знову ввезені в країну через 70 років після їх знищення.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Так, у відповідь на прохання уряду, суд постановив, що африканські гепарди можуть бути завезені в дику природу в “ретельно вибране місце”.

Зазначається, що вони є зникаючим видом. На даний момент тільки 7100 гепардів залишилися в дикій природі, і майже всі вони живуть в Африці.

Азіатського гепарда, який колись жив в Індії, тепер можна знайти тільки в Ірані, де їх залишилося близько 50 особин.

Верховний суд Індії заявив, що тварина має бути ввезена в країну на експериментальній основі, щоб з’ясувати, чи зможе вона адаптуватися до індійським умов.

Дослідження показують, що в колоніальний період в Індії було вбито не менше 200 гепардів. Це єдиний великий ссавець, який вимер після здобуття країною незалежності в 1947 році.

Протягом більше десяти років представники дикої природи, експерти по гепардам і захисники природних ресурсів з усього світу обговорювали питання реінтродукції гепарда в Індію і погоджувалися з тим, що для цього є вагомі підстави.

Але провідні захисники природи сумніваються щодо цього плану. Вони побоюються, що в поспіху повернути гепарда Індія в підсумку буде утримувати тварин в неволі у величезних охоронюваних зоопарках під відкритим небом, замість того, щоб дозволити їм жити вільно.