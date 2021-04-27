Партія медичних товарів із Великої Британії, серед яких 100 апаратів ШВЛ і 95 кисневих концентраторів, прибула в Делі рано вранці у вівторок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Франція також відправила кисневі генератори, які можуть забезпечити киснем 250 ліжок протягом року.

Крім того, в Делі з східного штату Чхатисгар прибув “Кисневий експрес” з 70 тоннами кисню.

20-мільйонний мегаполіс все ще залишається епіцентром останньої хвилі інфекцій.

Доктор К. Прітам, керівник Індійського центру травм хребта в Делі, сказав, що нестача кисню залишається головною проблемою. “Протягом семи днів більшість з нас не спало. Через дефіцит ми змушені розміщувати двох пацієнтів на один балон, а це доволі складний процес, тому що у нас немає довгих трубок”, – сказав він.

Фото: REUTERS/Amit Dave

За останні 24 години в Індії було зареєстровано 323 144 нові випадки захворювання, що трохи нижче світового рекорду в 352 991 випадку, який був зафіксований понеділок. Смертність збільшилася на 2771 осіб до 197 894 особи.

Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як наприклад, Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.

Нагадаємо, у п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків зараження коронавірусом – це найвищий денний показник, зареєстрований у світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години зросла до рекордних 2263 людей.