Про це повідомляє ВВС.

Після того, як слоненя потрапило в пастку, стадо залишило його. Через кілька годин тварину знайшли жителі селища в окрузі Ачех-Джая та привезли до зоозахисників. Ветеринари повністю ампутували хобот в надії врятувати слоненя, але в рану потрапила інфекція – тварина померла за два дні.

“Нам не вдалося нічого зробити, бо рана була серйозна, а також там була інфекція”, – пояснив очільник Агенції зі збереження природних ресурсів провінції Ачех Агус Аріанто.

Наразі у світі залишилося 2 – 3 тисячі суматранських слонів. Протягом останніх 80 років популяція виду зменшилася на 80%. На це є дві причини: вирубка лісів та браконьєрство.