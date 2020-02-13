У центральній частині Індонезії, на острові Ява, прокинувся вулкан Мерапі. Він випустив в повітря стовп пилу, диму і попелу на висоту близько 2 км.

Про це повідомляє агентство “Сіньхуа”.

Виверження сталося в четвер вранці за місцевим часом.

Влада заборонила громадянам наближатися до кратеру вулкану ближче, ніж на 3 кілометри. Місцеві служби порятунку вже приведені в стан підвищеної готовності.

Варто зазначити, що гора Мерапі, висотою близько три кілометри, розташована приблизно в 28 кілометрах на північ від індонезійської провінції Джок’якарта з населенням 2,4 мільйони осіб і тисячами людей, що живуть на схилах вулкана.

Вулканологи вважають, що подальші вибухи можуть привести до обвалення лавового купола.

Цей вулкан періодично “спав”, а потім раптово “прокидався” ще з 1548 року. Останнє виверження було в 2010 році. Тоді 353 людини загинули, ще близько 350 тисяч змушені були переїхати в інше місце.