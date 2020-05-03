Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Ми виявили, що була спроба вкрасти дані у користувачів Tokopedia. Проте, Tokopedia гарантує, що важлива інформація, така як паролі, буде успішно захищена шифруванням”, – заявив представник компанії в суботу.

Стверджується, що відомості мільйонів користувачів Tokopedia були розголошені в Інтернеті.

У компанії відзначили, що проводять подальше розслідування атаки.

У суботу компанія Under the Breach, що займається моніторингом порушень захисту персональних даних, опублікувала в Twitter пост зі скріншот повідомлень від анонімної особи, яка заявила, що отримала особисті дані 15 мільйонів користувачів Tokopedia під час злому сайту в березні 2020 року.