На заході Індонезії автобус зі школярами зірвався в ущелину, внаслідок чого загинули 27 осіб.

Про це пише Reuters.

Аварія сталася в середу ввечері на індонезійському острові Ява.

В автобусі їхали учні середньої школи і кілька батьків, які поверталися з екскурсії. При цьому 39 осіб вдалося врятувати. Після завершення рятувальної операції їх доставили в лікарню.

У заяві пошуково-рятувального агентства говориться, що водій автобуса не впорався з керуванням незадовго до катастрофи.