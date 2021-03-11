Про це пише Reuters.
Аварія сталася в середу ввечері на індонезійському острові Ява.
В автобусі їхали учні середньої школи і кілька батьків, які поверталися з екскурсії. При цьому 39 осіб вдалося врятувати. Після завершення рятувальної операції їх доставили в лікарню.
У заяві пошуково-рятувального агентства говориться, що водій автобуса не впорався з керуванням незадовго до катастрофи.
- 6 березня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода з автобусом, внаслідок якої загинуло 6 громадян України, ще 15 – госпіталізовані.