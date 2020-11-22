Трунар Джошуа Хутагалунг з острова Північна Суматра в Індонезії став мільйонером після того, як продав метеорит, який впав на його дах.

Про це повідомляє The Sun.

33-річний Джошуа Хутагалунг був удома, коли метеорит розміром з футбольний м’яч врізався в дах його веранди.

Експерти стверджують, що космічному каменю близько 4,5 мільярдів років.

“Він був розжарений, дружина викопала його мотикою і дала охолонути, перш, ніж занести в будинок”, – розповів Джошуа.

Метеорит важив 2,2 кілограма, розміром перевищував футбольний м’яч. Ним зацікавився колекціонер із США, і Джошуа продав космічний камінь йому за 1,8 млн доларів.

На ці гроші він збудував церкву в рідному селі і вирішив піти на пенсію, щоб більше часу проводити зі своїми трьома дітьми.

Вчені вивчили метеорит і визначили, що він надзвичайно рідкісний. Він класифікується як вуглецевий хондрит CM1/2. Це надзвичайно рідкісний різновид, яка, на думку експертів, містить унікальні амінокислоти та інші первинні елементи, необхідні для виникнення життя.