Про це повідомляє The Straits Times.

“Острови Бетета і Гундул, які технічно знаходяться в регентстві Баньюасін, пішли під воду і зараз знаходяться на 1 – 3 метри нижче рівня моря”, – йдеться в повідомленні.

Обидва острова були безлюдними. У той же час зазначається, що острів Бетета був частиною національного парку Бербак-Сембіланг. На ньому мешкали рідкісні суматранські тигри, а також зимородки.

У виданні зазначили, що внаслідок погодних умов є ймовірність того, що під водою можуть опинитися ще чотири індонезійських острова. Йдеться про острови Крамат, Бурунг, Салах Нама і Калонг. Вони знаходяться на позначках від 0 до 3 метрів над рівнем моря. З них тільки один острів заселений людьми.

На Салах Нама (зараз він на висоті 2 м над рівнем моря) все ще живуть люди, незважаючи на те, що, починаючи з 1990 року, через поступове підвищення рівня води, населення звідси їхало. Ті, хто залишилися на острові, вже перенесли свої будинки приблизно на 10 метрів від початкової позначки. Більшість населення тут вирощує рис і ловить рибу, щоб заробляти.

Всього, протягом кількох наступних років, під воду можуть піти 23 індонезійських невеликих острова. На 22 з них ніхто не живе.