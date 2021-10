Про це повідомляє агентство Reuters.

Екологи Індонезії створили музей пластикового сміття, зібраного в океані. На їхню думку, це має переконати людей переглянути свої звички і відмовитися від одноразових пакетів і пляшок.

За три місяці екологи зібрали більш ніж 10 000 пластикових відходів, від пляшок і пакетів до саше і соломинок. Все це знаходили в забруднених річках і на пляжах острова Ява.

Центральним елементом музею є статуя під назвою “Деві Шрі”, богині процвітання, якій поклоняються яванці. Її довга спідниця зроблена з одноразових пакетів та предметів домашнього ужитку.

'We want to send a message to the people to stop the use of single-use plastics,' says Prigi Arisandi, who has created a museum made entirely from plastic items. The exhibition has received over 400 visitors since it opened last month in Gresik, Indonesia https://t.co/iTDAspFI0q pic.twitter.com/TvmoXHbtYN

— Reuters (@Reuters) October 4, 2021