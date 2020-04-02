Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
В Індонезії побоюються, що під час закінчення мусульманського свята Рамадан, який припадає в цьому році на квітень та травень, через збільшення мобільності людей може посилитися й епідемія коронавіруса.
Президент Індонезії Джоко Відодо заявив на засіданні уряду, що необхідно вжити заходів, які дозволили б “заспокоїти людей” і запобігти масовим поїздкам в ці дні.
Відзначається, що 90% жителів Індонезії є мусульманами і святкують закінчення Рамадану і, звичайно, повертаються в свої рідні села або міста.
Рамадан цього року припадає на квітень і травень.
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