Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.

Щонайменше 11 сіл у Лумаджанзі, що на Східній Яві, було покрито вулканічним попелом. Щонайменше 56 людей отримали поранення, багато з них отримали опіки після того, як прийняли гарячий селевий потік за повінь. Відомо, що чотирнадцять людей загинуло, проте, рятувальники продовжують шукати людей. Деякі викопують тіла з попелу голими руками.

“Місцеві жителі думали, що це звичайна повінь. Ми не знали, що це гаряча лава. Раптом небо потемніло від дощів і гарячого диму. На щастя, йшов дощ, тому ми могли дихати”, – розповів один з очевидців катастрофи.

Наразі з цього району евакуювали близько 1300 людей, а 10 працівників піщаних шахт, які опинилися в будівлях, було врятовано. Рятувальні притулки мають запаси харчових продуктів, масок для обличчя, палаток та мішків для сну.

Фото: CNN

Фото: CNN

Фото: CNN

Евакуації заважали задимлення, відключення електроенергії та дощі під час виверження, які перетворили уламки на бруд. Під час виверження також було розірвано важливий міст з цього району до сусіднього міста Маланг.

Фото: EPA

Експерти стверджують, що ніщо не передувало виверженню. Ймовірно, воно трапилося через обвал кратеру унаслідок сильних дощів.

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