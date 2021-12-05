В суботу в Індонезії на острові Ява відбулося потужне виверження вулкану – села поховало під гарячим попелом.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.

Щонайменше 11 сіл у Лумаджанзі, що на Східній Яві, було покрито вулканічним попелом. Щонайменше 56 людей отримали поранення, багато з них отримали опіки після того, як прийняли гарячий селевий потік за повінь. Відомо, що чотирнадцять людей загинуло, проте, рятувальники продовжують шукати людей. Деякі викопують тіла з попелу голими руками.

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BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

“Місцеві жителі думали, що це звичайна повінь. Ми не знали, що це гаряча лава. Раптом небо потемніло від дощів і гарячого диму. На щастя, йшов дощ, тому ми могли дихати”, – розповів один з очевидців катастрофи.

Info saat ini bahwa jembatan Gladak perak putus. Tolong menginfokan kepada masyarakat yang akan melewati lokasi ini untuk berhati-hati pic.twitter.com/Cgap7SZwBz — PRB Indonesia BNPB (Disaster Risk Reduction) (@PRB_BNPB) December 4, 2021

Наразі з цього району евакуювали близько 1300 людей, а 10 працівників піщаних шахт, які опинилися в будівлях, було врятовано. Рятувальні притулки мають запаси харчових продуктів, масок для обличчя, палаток та мішків для сну.

Евакуації заважали задимлення, відключення електроенергії та дощі під час виверження, які перетворили уламки на бруд. Під час виверження також було розірвано важливий міст з цього району до сусіднього міста Маланг. Експерти стверджують, що ніщо не передувало виверженню. Ймовірно, воно трапилося через обвал кратеру унаслідок сильних дощів.