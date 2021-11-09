В застосунку Instagram незабаром може з'явитися функція підписки на авторів. В App Store вже наявний прайс.

Про це повідомляє видання Techcrunch.

Як сповіщалося, на початку листопада засновник компанії Meta (входять Facebook, Instagram та Whatsapp) Марк Цукерберг повідомив, що на платформі незабаром з’являться платні підписки.

Раніше цього року в Instagram також заявляли, що вивчатимуть ідею платних підписок на авторів. Ймовірно, цю функцію буде запроваджено вже зовсім скоро.

На сторінці із застосунком Instagram в Apple App Store вже з’явилася інформація про те, що в застосунку є різноманітні платні функції. Опубліковано і відповідний прайс:

Відтак пропонуються підписки за 0,99 та 4,99 долара. Також для придбання пропонують “значки” вартість 0,99, 1,99 та 4,99 долара. Ці “значки” — віртуальні предмети, які шанувальники можуть купити, щоб підтримати своїх улюблених творців під час прямих трансляцій.

Зазвичай Instagram тестує нові функції з малою групою авторів, перш ніж зробити їх загальнодоступними.

Наразі офіційних повідомлень про те, коли сервіс підписок все ж буде запущено, не було.