Про це йдеться в його зверненні, опублікованому в Instagram.

“Ми більше не додаток для обміну фотографіями”, — заявив Моссері.

За його словами, Instagram планує показувати користувачам відео в повноекранному режимі у їхніх стрічках. Туди почнуть потрапляти й відео з акаунтів, на які користувачі ще не підписані.

“Найближчими місяцями ви побачите, як ми зробимо кілька речей або поекспериментуємо з рядом речей у цій сфері”, — сказав він.

Така зміна зробить Instagram ще більш схожим на TikTok. Цю китайську платформу спільно з YouTube, який належить Google, Моссері розглядає як серйозних конкурентів, що й обумовили такі зміни.

“Будьмо чесними, зараз є справді серйозна конкуренція. TikTok величезний, YouTube ще більше. Люди шукають в Instagram розваги, там жорстка конкуренція і є ще чим зайнятися. Ми повинні прийняти це, а це означає зміни”, — сказав він.