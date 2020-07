Про це повідомляє видання The Verge.

Соціальна мережа запустила тестування функції ще в травні, а тепер зробила доступною для всіх користувачів.

Зазначена функція дозволяє будь-якому користувачеві зафіксувати три коментаря до публікації (у верхній частині секції коментарів). Це повинно допомогти авторам публікацій модерувати коментарі, виділяючи позитивні і роблячи менш видимими образливі повідомлення.

Для закріплення коментаря потрібно провести пальцем вліво, щоб відкрити варіанти того, що потрібно зробити з ним (відповісти, повідомити про порушення або видалити). Зліва від цих варіантів є піктограма, яка дозволяє закріпити коментар (іконка з канцелярською шпилькою).

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. 📌

That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh

— Instagram (@instagram) July 7, 2020