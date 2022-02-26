Про це повідомляють #Букви.

Наразі пропагандистські аккаунти мають такий вигляд:

Подібне маркування спеціальною міткою акаунтів і постів російських ЗМІ, які  контролюються владою, почала застосовувати соцмережа Instagram ще у 2020 році.