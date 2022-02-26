Про це повідомляють #Букви.
Наразі пропагандистські аккаунти мають такий вигляд:
Подібне маркування спеціальною міткою акаунтів і постів російських ЗМІ, які контролюються владою, почала застосовувати соцмережа Instagram ще у 2020 році.
- Нагадаємо, Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до YouTube з проханням заблокувати російські телеканали на сервісі на тлі російської агресії в Україні.
- Збройні сили України попереджають про можливість фейкових дзвінків з номерів військовослужбовців близьким та рідним з невірогідною інформацією про їх становище та місце перебування.
- Також ворог поширює у соцмережах повідомлення про те, що о 23:30 сьогодні необхідно вимкнути всі електроприлади та до нуля знизити споживання в оселях, виявилось, що це фейк.
- Відомо, що наразі форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масово заполонили повідомлення від ворожих агентів загарбника.