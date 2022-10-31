31 жовтня користувачі Instagram почали повідомляти про збої у роботі соціальної мережі. Застосунок надсилає сповіщення про видалення акаунтів.

Про це повідомляють #Букви.

Окрім інформації щодо видалення сторінок, користувачі скаржаться на збій у повідомленнях та оновленнях стрічки.

Своєю чергою, компанія вже оприлюднила заяву, в якій визнала труднощі у роботі, зокрема, у доступах до деяких акаунтів користувачів.

“Ми працюємо над тим, щоб це вирішити. Просимо вибачення за незручності”, – заявили у компанії.

Дані сайту Downdetector свідчать про те, що більшість скарг почали надходити близько 15:30 – 16:00.

Наразі найбільше скарг надходить з Греції, Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції. Водночас в Україні про збій повідомляли здебільшого у західних та східних областях.

У компанії поки що не пояснюють причини масового збою.