Про це повідомляють #Букви.
Окрім інформації щодо видалення сторінок, користувачі скаржаться на збій у повідомленнях та оновленнях стрічки.
Своєю чергою, компанія вже оприлюднила заяву, в якій визнала труднощі у роботі, зокрема, у доступах до деяких акаунтів користувачів.
“Ми працюємо над тим, щоб це вирішити. Просимо вибачення за незручності”, – заявили у компанії.
Дані сайту Downdetector свідчать про те, що більшість скарг почали надходити близько 15:30 – 16:00.
Наразі найбільше скарг надходить з Греції, Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції. Водночас в Україні про збій повідомляли здебільшого у західних та східних областях.
У компанії поки що не пояснюють причини масового збою.
- У жовтні минулого року соціальні мережі Facebook та Instagram, а також WhatsApp та Facebook Messenger стали недоступними.
- Статки власника корпорації Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга з вересня минулого року скоротилися більше як на 100 мільярдів доларів.
- Материнська компанія Facebook, Meta, на нічних торгах втратила майже 200 мільярдів доларів після публікації квартальних результатів. Meta не змогла виправдати прогнозів прибутковості та кількості активних користувачів.