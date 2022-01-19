У соціальній мережі Instagram відтепер доступна функція створення власного персонажа. Персоналізований аватар є аналогом Memoji на пристроях Apple.

Про це повідомляє Digital Information World.

Для активації опції треба зайти у вкладку профілю й натиснути пункт “Налаштування”. Після цього перейти до вкладки “Акаунт/Обліковий запис” і обрати кнопку “Аватари”. Персонажу можна обрати колір шкіри, очей, волосся, одяг і аксесуари. Утім всі аватари мають однакову струнку статуру.

По закінченні налаштування аватар з’явиться у вигляді наліпки. Його можна буде використовувати в листуванні, публікаціях і “сторіс”, що зникають через 24 години.

Ймовірно, такі авари найліпше підходять для простору AR/VR у метавсесвіті компанії Facebook. Він являє собою тривимірне цифрове середовище, де завдяки спеціальним пристроям користувачі спілкуються як віртуальні аватари та можуть проводити зустрічі у віртуальній реальності.