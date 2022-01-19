Про це повідомляє Digital Information World.
Для активації опції треба зайти у вкладку профілю й натиснути пункт “Налаштування”. Після цього перейти до вкладки “Акаунт/Обліковий запис” і обрати кнопку “Аватари”. Персонажу можна обрати колір шкіри, очей, волосся, одяг і аксесуари. Утім всі аватари мають однакову струнку статуру.
По закінченні налаштування аватар з’явиться у вигляді наліпки. Його можна буде використовувати в листуванні, публікаціях і “сторіс”, що зникають через 24 години.
Ймовірно, такі авари найліпше підходять для простору AR/VR у метавсесвіті компанії Facebook. Він являє собою тривимірне цифрове середовище, де завдяки спеціальним пристроям користувачі спілкуються як віртуальні аватари та можуть проводити зустрічі у віртуальній реальності.
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