У сторіз в Інстаграм-сторінці компанії JBL Ukraine розмістили мапу України, розмальовану у синьо-жовті кольори, проте без Криму та частини Донбасу.

Про це розповідають #Букви.

Таким чином у сторіз проводили опитування читачів: хто з якого міста.

На сторінці JBL Ukraine вказано, що вони є офіційною сторінкою JBL (американська компанія, яка виробляє аудіотехніку) в Україні.

Українські користувачі звернули увагу на “мапу” і почали скаржитися на офіційній сторінці компанії JBL.

“Крим – це Україна. Донбас – це Україна”.

“У чому проблема зі справжньою мапою України? Ви вивчали географію у школі?”

“JBL підтримує тероризм та окупацію”.

Пізніше український філіал компанії видалив той сторіз, попросив вибачення та заявив, що розпочато службове розслідування.

Проте користувачі все ж вимагають офіційної заяви, щодо розслідування.