Про це розповідають #Букви.
Таким чином у сторіз проводили опитування читачів: хто з якого міста.
На сторінці JBL Ukraine вказано, що вони є офіційною сторінкою JBL (американська компанія, яка виробляє аудіотехніку) в Україні.
Українські користувачі звернули увагу на “мапу” і почали скаржитися на офіційній сторінці компанії JBL.
“Крим – це Україна. Донбас – це Україна”.
“У чому проблема зі справжньою мапою України? Ви вивчали географію у школі?”
“JBL підтримує тероризм та окупацію”.
Пізніше український філіал компанії видалив той сторіз, попросив вибачення та заявив, що розпочато службове розслідування.
Проте користувачі все ж вимагають офіційної заяви, щодо розслідування.
- У Великій Британії ведуча телешоу “Good Morning Britain” (“Доброго ранку, Британіє”) Кейт Гарравей порівняла мапу України на формі нашої збірної з футболу на Євро-2020 з брудною плямою.