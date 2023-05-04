Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про початок українського контрнаступу. Однак фахівці ISW назвали заяву Пригожина безпідставною та пояснили, яку мету переслідує глава вагнерівців.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

3 травня у соцмережі потрапив аудіозапис, на якому Пригожин говорить про те, що Україна вже розпочала контрнаступ. У цьому ж записі очільник вагнерівців пояснює, що такий висновок він зробив через посилення активності ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Пригожин також заявив, що фланги ПВК “Вагнер”, які зараз утримують російські десантники, “не в найкращому стані”, і додав, що не буде спекулювати про те, наскільки вони надійні.

Він підсумував, що найближчими днями очікує початку більш “активної фази” контрнаступальних дій.

На думку фахівців, коментарі Пригожина про стан флангів, імовірно, є завуальованою критикою міноборони РФ та здатності відомства допомоги вагнерівцям утримати Бахмут.

“Ймовірно, Пригожин використовує цю заяву, щоб отримати вигоду від триваючої стурбованості в російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу та лобіювати посилення підтримки ПВК “Вагнер” на тлі постійних прохань до міноборони Росії надати більше боєприпасів для наступу на Бахмут. ISW не знайшло додаткових доказів на підтримку тверджень Пригожина і не оцінює, що український контрнаступ почався навколо Бахмута”, – підсумували експерти.