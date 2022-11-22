Експерти ISW пояснили, яке стратегічне значення для України матиме звільнення Кінбурнської коси від російських окупантів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

21 листопада речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк повідомила про проведення військової операції на Кінбурнській косі. звільнення якої дозволить ЗСУ покращити проведення операції на лівому березі Херсонщини. Гуменюк також закликала дотримуватись режиму тиші щодо проведення Збройними силами України звільнення цієї території.

Гуменюк наголосила, що Кінбурнська коса є останньою територією, яку російські війська окупували в Миколаївській області.

Кінбурнська коса знаходиться всього в 4 км через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід до річок Дніпро і Південний Буг, а також Миколаївський і Херсонський міські порти.

Російські війська використовували позиції на Кінбурнській косі для звичайних ракетних і артилерійських ударів по українських позиціях в Очакові та інших районах узбережжя Чорного моря, яке контролює Україна.

Кінбурнська коса також знаходиться за межами 25-кілометрового радіуса дії 152-мм артилерії, яку російські війська накопичили на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Контроль над Кінбурнською косою дозволив би українським силам послабити російські удари по контрольованому Україною узбережжю Чорного моря, збільшити морську активність у цьому районі та проводити потенційні операції з переходу на лівий берег Херсонської області під значно меншою кількістю російської артилерії, порівняно з переправою через Дніпро.