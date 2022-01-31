Стенограма інтерв’ю опублікована на сайті CBC News.

Інтерв’юерка зазначила, що за оцінками експертів, нинішнє військове нарощування з боку Росії є найпотужнішим із часів Холодної війни та викликає в усіх занепокоєння. Чого не скажеш про чинного президента України Володимира Зеленського, який загрозу применшує.

“Ми не применшуємо ризику”, – заявила Маркарова. “Ми фактично бачимо ситуацію так само, ми бачимо нарощування, а також знаємо, на що здатна Росія, тому що вони вже напали на нас. З 2014 року, вісім років ми воюємо і захищаємо свою країну. Водночас, щоб захистити нашу країну, ми не можемо дозволити собі панікувати”, – додала вона.

Інтерв’юерка також нагадала слова Зеленського про те, що Україна вдячна за підтримку, але “я не можу бути таким, як інші політики, які вдячні Сполученим Штатам лише за те, що вони Сполучені Штати”, запитавши, що президент мав на увазі.

Посол України у США наголосила, що попри деякі розбіжності, Сполучені Штати є для України найважливішим стратегічним партнером, а взаємини зараз найміцніші за останні 30 років.

Інтерв’юерка ще раз запитала стосовно применшення Зеленським загрози, пославшись цього разу на слова пресслужби Білого Дому:

“Але в Білому домі кажуть – вони оприлюднили заяву: “В той самий час президент Зеленський применшує ризик вторгнення, він просить сотні мільйонів доларів у зброї для захисту від одного. Ми вважаємо, що важливо бути відкритими та відвертими щодо цієї загрози”.

Маркарова наголосила, що Україна відкрита та відверта та обговорює усі питання зі своїми партнерами. Країна не може дозволити собі панікувати, одначе, необхідно готуватися до будь-яких варіантів розвитку подій. Вона також нагадала, що Україна знає, хто такий агресор – Росія. І попри деякі розбіжності з іншими країнами, Україна відкрита до дискусій.

На запитання, чого саме Україна просить від США, посол відповіла: “Того самого, що ми просимо вже вісім років, але особливо цього року – сильні три рівні стримування: політичний, економічний і військовий оборонний. Такі сильні політичні меседжі”. На що інтерв’юерка нагадала, що це все здійснюється за кошт американських громадян, платників податків.

На запитання щодо санкцій, які Україна просить ввести до нападу РФ на Україну, Оксана Маркарова нагадала, що Росія вже давно напала – ще у 2014 році, а зараз напади продовжуються: це і гібридна війна, і інформаційна війна проти України, і кібератаки.