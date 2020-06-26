Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОДА.

Так, протягом останньої доби у 76 осіб, що перебувають у цьому інтернаті, лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19. 5 з них уже госпіталізовано до Хмельницької інфекційної лікарні.

Наразі встановлюються обставини, що спричинили спалах, вирішується питання щодо заходів, які необхідно вжити, аби запобігти подальшому поширенню хвороби серед мешканців прилеглих сіл, а також питання щодо організації надання медичної допомоги хворим та їх можливої подальшої госпіталізації до лікувальних закладів.