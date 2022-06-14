Про це під час брифінгу заявив речник Інтернаціонального легіону Дам’єн Магру.

За його словами, для звільнення іноземців потрібно керуватись міжнародним правом, тобто – здійснити обмін військовополоненими, як це зазначено у Женевській конвенції.

Однак, додав Магру, “на жаль одна зі сторін у цьому конфлікті не визнає статусу певних осіб як військовополонених”.

Він також повідомив, що іноземців не можна вважати найманцями, оскільки вони мали підписаний контракт з ЗСУ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Ми наголошуємо, що вони є військовополоненими відповідно до Женевських конвенцій”, – сказав він.

Речник Інтернаціонального легіону додав, що юрист одного з засуджених в “ДНР” іноземців повідомив, що на рішення “суду ДНР” буде подана апеляція, тому це дасть більше часу для розв’язання питання обміну.

“У мене немає якоїсь конкретної інформації, але я сподіваюсь, що на найвищих рівнях в українському і британському уряді щось робиться для організації обміну цих військовополонених. Я це сподіваюсь, що це буде успішно і що може бути якась угода”, – наголосив Дам’єн Магру.

Він також нагадав, що понад місяць тому у полон росіян потрапив ще один іноземний військовий – Ендрю Хілл і про його долю нічого невідомо.

“Ми не знаємо нічого про його поточний стан. Ми закликаємо росіян ставитись до нього як до військовополоненого”, – наголосив Магру.

Він зауважив, що Хілл, як інші члени Інтернаціонального легіону, є військовослужбовцем і має контракт із ЗСУ, а відтак, за міжнародним законодавством, має статус військовополоненого.

Загалом до складу Інтернаціонального легіону входять громадяни 55-ти країн світу.

“У нас є представники всіх континентів, навіть таких віддалених країн як Бразилія та Південна Корея. Але більшість легіонерів є американцями та британцями. Також серед нас багато поляків, канадців, фінів та громадян країн Балтії”, – розповів Магру.