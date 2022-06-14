Про це під час брифінгу заявив речник Інтернаціонального легіону Дам’єн Магру.
За його словами, для звільнення іноземців потрібно керуватись міжнародним правом, тобто – здійснити обмін військовополоненими, як це зазначено у Женевській конвенції.
Однак, додав Магру, “на жаль одна зі сторін у цьому конфлікті не визнає статусу певних осіб як військовополонених”.
Він також повідомив, що іноземців не можна вважати найманцями, оскільки вони мали підписаний контракт з ЗСУ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ.
“Ми наголошуємо, що вони є військовополоненими відповідно до Женевських конвенцій”, – сказав він.
Речник Інтернаціонального легіону додав, що юрист одного з засуджених в “ДНР” іноземців повідомив, що на рішення “суду ДНР” буде подана апеляція, тому це дасть більше часу для розв’язання питання обміну.
“У мене немає якоїсь конкретної інформації, але я сподіваюсь, що на найвищих рівнях в українському і британському уряді щось робиться для організації обміну цих військовополонених. Я це сподіваюсь, що це буде успішно і що може бути якась угода”, – наголосив Дам’єн Магру.
Він також нагадав, що понад місяць тому у полон росіян потрапив ще один іноземний військовий – Ендрю Хілл і про його долю нічого невідомо.
“Ми не знаємо нічого про його поточний стан. Ми закликаємо росіян ставитись до нього як до військовополоненого”, – наголосив Магру.
Він зауважив, що Хілл, як інші члени Інтернаціонального легіону, є військовослужбовцем і має контракт із ЗСУ, а відтак, за міжнародним законодавством, має статус військовополоненого.
Загалом до складу Інтернаціонального легіону входять громадяни 55-ти країн світу.
“У нас є представники всіх континентів, навіть таких віддалених країн як Бразилія та Південна Корея. Але більшість легіонерів є американцями та британцями. Також серед нас багато поляків, канадців, фінів та громадян країн Балтії”, – розповів Магру.
- Нагадаємо, у “Донецькій народній республіці” підконтрольні Росії бойовики засудили до страти двох громадян Великої Британії та одного громадянина Марокко, котрі воювали на боці України, до страти.
- Опісля заступник директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв назвав кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права за багатьма пунктами ухвалу так званого “суду” в окупованому РФ Донецьку про страту полонених іноземців – двох громадян Великої Британії та підданого Марокко.
- Також управління ООН з прав людини (УВКПЛ) засудило смертний вирок, який “суд” так званої “Донецької народної республіки” виніс щодо трьох іноземних військових, які воювали у складі ЗСУ проти РФ.
- Окрім цього повідомлялось, що марокканець Брагім Саадун, якого “суд” невизнаної “ДНР” засудив до страти, є громадянином України та служив у ЗСУ.
- Раніше спікер Інтернаціонального легіону Дам’єн Магру розкритикував “почуття самозаспокоєння” серед військових партнерів України, заявивши, що країні необхідно набагато більше підтримки, щоб відбити напад РФ.