В Інтернаціональному легіоні сподіваються, що трьох іноземних бійців - Ейдена Асліна, Шона Піннера та Брагіма Саадуна - яких "суд" невизнаної "ДНР" засудив до страти, вдасться обміняти як військовополонених за домовленістю сторін.

Про це під час брифінгу заявив речник Інтернаціонального легіону Дам’єн Магру.

За його словами, для звільнення іноземців потрібно керуватись міжнародним правом, тобто – здійснити обмін військовополоненими, як це зазначено у Женевській конвенції.

Однак, додав Магру, “на жаль одна зі сторін у цьому конфлікті не визнає статусу певних осіб як військовополонених”.

Він також повідомив, що іноземців не можна вважати найманцями, оскільки вони мали підписаний контракт з ЗСУ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Ми наголошуємо, що вони є військовополоненими відповідно до Женевських конвенцій”, – сказав він.

Речник Інтернаціонального легіону додав, що юрист одного з засуджених в “ДНР” іноземців повідомив, що на рішення “суду ДНР” буде подана апеляція, тому це дасть більше часу для розв’язання питання обміну.

“У мене немає якоїсь конкретної інформації, але я сподіваюсь, що на найвищих рівнях в українському і британському уряді щось робиться для організації обміну цих військовополонених. Я це сподіваюсь, що це буде успішно і що може бути якась угода”, – наголосив Дам’єн Магру.

Він також нагадав, що понад місяць тому у полон росіян потрапив ще один іноземний військовий – Ендрю Хілл і про його долю нічого невідомо.

“Ми не знаємо нічого про його поточний стан. Ми закликаємо росіян ставитись до нього як до військовополоненого”, – наголосив Магру.

Він зауважив, що Хілл, як інші члени Інтернаціонального легіону, є військовослужбовцем і має контракт із ЗСУ, а відтак, за міжнародним законодавством, має статус військовополоненого.

Загалом до складу Інтернаціонального легіону входять громадяни 55-ти країн світу.

“У нас є представники всіх континентів, навіть таких віддалених країн як Бразилія та Південна Корея. Але більшість легіонерів є американцями та британцями. Також серед нас багато поляків, канадців, фінів та громадян країн Балтії”, – розповів Магру.