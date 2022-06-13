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В Інтернаціональному легіону розкритикували «самозаспокоєння» Заходу

Спікер Інтернаціонального легіону Дам'єн Магру розкритикував "почуття самозаспокоєння" серед військових партнерів України, заявивши, що країні необхідно набагато більше підтримки, щоб відбити напад РФ.

Вівторок, 14 червня 2022, 00:27
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Про це інформує американський телеканал CNN.

“На наших західних партнерів, схоже, навалилося певне почуття самозаспокоєності, що тих поставок зброї, які вже були надані Україні, достатньо для перемоги у війні”, – зазначив Магру.

Він переконаний, що цього не достатньо. Вони навіть не наближаються ні до чого, що дозволило б перемогти росіян на полі бою.

Магру зауважив, що Україні вкрай не вистачає далекобійної артилерії.

Спікер Інтернаціонального легіону закликав продовжити надсилати важку артилерію, важкі системи озброєння, ракети дальньої дистанції, протикорабельні ракети.

“Всі ці речі потрібні сьогодні на полі бою. Вони також були потрібні вчора. Чим довше ми будемо чекати, тим більше буде смертей. І ці втрати будуть не лише українських Збройних сил, а й наших легіонерів”, – додав він.

Теги: Міжнародний легіон, російсько-українська війна

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