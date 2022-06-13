В Інтернаціональному легіону розкритикували «самозаспокоєння» Заходу

Про це інформує американський телеканал CNN.

“На наших західних партнерів, схоже, навалилося певне почуття самозаспокоєності, що тих поставок зброї, які вже були надані Україні, достатньо для перемоги у війні”, – зазначив Магру.

Він переконаний, що цього не достатньо. Вони навіть не наближаються ні до чого, що дозволило б перемогти росіян на полі бою.

Магру зауважив, що Україні вкрай не вистачає далекобійної артилерії.

Спікер Інтернаціонального легіону закликав продовжити надсилати важку артилерію, важкі системи озброєння, ракети дальньої дистанції, протикорабельні ракети.