Про це повідомляє Axios.

Наприкінці лютого цікавилися війною в Україні близько 109 млн осіб. Наразі їхня кількість зменшилася до 4,8 млн.

У перший тиждень російського нападу ЗМІ випускали приблизно 520 тисяч статей. Останнім часом їхній обсяг впав до 70 тисяч.

За шість тижнів у квітні та травні користувачі у шість разів більше цікавилися судом Джонні Деппа і Ембер Герд. Користувачі потрохи виснажуються від інформації про війну. Проте водночас кремлівська пропаганда, зокрема через західні медіа, не припиняється ні на день.