Про це повідомляє Axios.
Наприкінці лютого цікавилися війною в Україні близько 109 млн осіб. Наразі їхня кількість зменшилася до 4,8 млн.
У перший тиждень російського нападу ЗМІ випускали приблизно 520 тисяч статей. Останнім часом їхній обсяг впав до 70 тисяч.
За шість тижнів у квітні та травні користувачі у шість разів більше цікавилися судом Джонні Деппа і Ембер Герд. Користувачі потрохи виснажуються від інформації про війну. Проте водночас кремлівська пропаганда, зокрема через західні медіа, не припиняється ні на день.
- Нагадаємо, протягом останнього десятиліття світ пережив кілька криз через потоки біженців, спричинені конфліктами в Америці, на Близькому Сході, в Африці та Азії. Проте за останні кілька місяців виникла нова міграційна криза, і в центрі уваги знову постала Європа.