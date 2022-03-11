Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Національне центральне бюро Москви не зможе відправляти розсилки безпосередньо в країни-члени. Натомість спочатку заява має надійти до Генерального секретаріату для перевірки на відповідність правилам Інтерполу.

Повну відмову виключити РФ пояснили тим, що дотримуються основоположного принципу своєї роботи – нейтралітету, “навіть коли країни-члени залучені в конфлікт”.

“Стаття 2 Статуту Інтерполу закликає організацію підтримувати співпрацю поліції та забезпечувати, щоб канали зв’язку залишалися відкритими. Мандат Інтерполу не включає введення санкцій або прийняття каральних заходів, а в Конституції немає положень про призупинення або виключення країни-члена. Організації суворо забороняється будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру”, – зазначили у Інтерполі.