Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що Національне центральне бюро Москви не зможе відправляти розсилки безпосередньо в країни-члени. Натомість спочатку заява має надійти до Генерального секретаріату для перевірки на відповідність правилам Інтерполу.
Повну відмову виключити РФ пояснили тим, що дотримуються основоположного принципу своєї роботи – нейтралітету, “навіть коли країни-члени залучені в конфлікт”.
“Стаття 2 Статуту Інтерполу закликає організацію підтримувати співпрацю поліції та забезпечувати, щоб канали зв’язку залишалися відкритими. Мандат Інтерполу не включає введення санкцій або прийняття каральних заходів, а в Конституції немає положень про призупинення або виключення країни-члена. Організації суворо забороняється будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру”, – зазначили у Інтерполі.
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