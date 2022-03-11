У Міжнародній організації кримінальної поліції Інтерпол заявили, що поки не виключатимуть РФ, але посилять порядок розгляду її запитів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Національне центральне бюро Москви не зможе відправляти розсилки безпосередньо в країни-члени. Натомість спочатку заява має надійти до Генерального секретаріату для перевірки на відповідність правилам Інтерполу.

Повну відмову виключити РФ пояснили тим, що дотримуються основоположного принципу своєї роботи – нейтралітету, “навіть коли країни-члени залучені в конфлікт”.