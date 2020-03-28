Інженери швейцарської компанії Proton Technologies виявили, що в операційній системі iOS є баг, який не дозволяє VPN-додаткам шифрувати весь трафік.

Про це повідомили на сайті ProtonVPN.

Під час розробки один з учасників Proton-спільноти помітив баг в iOS 13.3.1. Аналогічна проблема є в більш новій версії системи, iOS 13.4.

У компанії Apple, розробника iOS, поки не випустила патч.

Незважаючи на те, що в Apple обіцяли розібратися і пропрацювати баг, представники Proton Technologies все ж вирішили опублікувати інформацію про уразливість.

Вони пояснили, що суть помилки полягає в тому, що при використанні VPN операційна система iOS повинна закривати всі існуючі Інтернет-з’єднання і відновлювати їх через вже VPN-тунель для захисту конфіденційності і даних користувача. Іншими словами – шифрувати.

Однак виявилося, що iOS не справляється із завданням, і, як результат, трафік залишається незахищеним.

“Більшість з’єднань недовговічні і в результаті самостійно будуть відновлені через VPN-тунель. Однак деякі з них працюють довго і можуть залишатися відкритими від декількох хвилин до декількох годин за межами VPN-тунелю. Одним з яскравих прикладів є служба push-повідомлень Apple, яка підтримує тривале з’єднання між пристроєм і серверами Apple. Але проблема може вплинути і на будь-який інший застосунок або сервіс, такий як месенджер або веб-маяк”, – пояснили в компанії.

Головна проблема, що виникає через цей баг, IP-адреса користувача і IP-адреса сервера, до якого він підключається, залишаться відкритими, і сервер “побачить” реальну IP-адресу користувача замість IP-адреси VPN-сервера.

Цей баг оцінили, як проблему середнього ступеня серйозності.

Щоб обійти баг, поки його не виправить Apple, в Proton Technologies рекомендують перед початком роботи з VPN вмикати режим польоту на пристрої. Це дозволить завершити всі попередні дії, і робота з VPN буде зашифрована.

При цьому в Apple рекомендують тимчасово використовувати функцію Always-on VPN, яка примусово змушує застосунки підключатися тільки через VPN.