У містах Іраку тривають протести, учасники яких вимагають виведення американських військ. Проти протестувальників застосовували силу.

Про це повідомляє агенство Reuters.

Як повідомлялося раніше, 24 січня в Іраку знову спалахнули протести. Тисячі людей вийшли на вулиці з вимогою вивести з країни війська Сполучених Штатів Америки.

У неділю, 26 січня, протести активізувалися в декількох містах по всій країні. Сили безпеки намагалися розчистити табору протестуючих, відкривши бойові постріли в повітря. Це сталося після того, як протестуючі почали застосовувати проти силовиків бензинові бомби і камені.

За інформацією агенції, в Багдаді під час протестів постраждали щонайменше 14 осіб. Потім сили безпеки зняли бетонні загородження біля площі Багдада Тахрір, де демонстранти розбили табір. Постраждалим від впливу газу медична допомога надавалася на місці, оскільки доступу для автомобілів медиків не було.

У місті Нассирія, що на півдні Іраку, під час зіткнень з силовиками постраждали близько 17-ти чоловік. Цьому передувало те, що протестувальники підпалили дві автівки сил безпеки.

Протести також тривали в містах Кербала, Наджаф і Діванія. Верховна комісія Іраку з прав людини закликала всі сторони проявляти стриманість і підтримувати мирні демонстрації.