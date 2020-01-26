Про це повідомляє агенство Reuters.
Як повідомлялося раніше, 24 січня в Іраку знову спалахнули протести. Тисячі людей вийшли на вулиці з вимогою вивести з країни війська Сполучених Штатів Америки.
У неділю, 26 січня, протести активізувалися в декількох містах по всій країні. Сили безпеки намагалися розчистити табору протестуючих, відкривши бойові постріли в повітря. Це сталося після того, як протестуючі почали застосовувати проти силовиків бензинові бомби і камені.
За інформацією агенції, в Багдаді під час протестів постраждали щонайменше 14 осіб. Потім сили безпеки зняли бетонні загородження біля площі Багдада Тахрір, де демонстранти розбили табір. Постраждалим від впливу газу медична допомога надавалася на місці, оскільки доступу для автомобілів медиків не було.
У місті Нассирія, що на півдні Іраку, під час зіткнень з силовиками постраждали близько 17-ти чоловік. Цьому передувало те, що протестувальники підпалили дві автівки сил безпеки.
Протести також тривали в містах Кербала, Наджаф і Діванія. Верховна комісія Іраку з прав людини закликала всі сторони проявляти стриманість і підтримувати мирні демонстрації.
- Нагадаємо, на початку січня американські сили здійснили ракетні удари по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа був убитий командир іранського спецназу “Кудс” генерал Касем Сулеймані.
- У грудні президент Іраку Бархам Салех подав парламенту прохання про відставку у зв’язку з тим, що не може виконувати свої обов’язки в умовах тривалих антиурядових протестів. Те саме зробив прем’єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді 1 грудня.
- Під час тривалих протестів в Іраку загинули понад 350 осіб, ще сотні людей отримали поранення.