Про це повідомляє британске видання Daily Mail.
За даними місцевих ЗМІ, аль-Саєді вбили невідомі озброєні людьми.
Аль-Саєді був командиром бригади Кербела, підрозділу угруповання шиїтів PMF, що підтримується Іраном.
TwitterЛіквідація аль-Саєді послідувала за ударом безпілотника США 3 січня, в результаті якого загинув інший лідер PMF, Абу Махді аль-Мухандіс, разом з іранським генералом Касемом Сулеймані.
Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.
- Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран завдав незначної шкоди американським базам, в результаті ударів ніхто не постраждав.