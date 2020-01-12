У суботу в Кербелі, місті приблизно в 62 милях на північний захід від Багдада, вбили шиїтського командира, лідера народних мобілізаційних сил Талеба Аббаса Алі аль-Саєді.

Про це повідомляє британске видання Daily Mail.

За даними місцевих ЗМІ, аль-Саєді вбили невідомі озброєні людьми.

Аль-Саєді був командиром бригади Кербела, підрозділу угруповання шиїтів PMF, що підтримується Іраном.

TwitterЛіквідація аль-Саєді послідувала за ударом безпілотника США 3 січня, в результаті якого загинув інший лідер PMF, Абу Махді аль-Мухандіс, разом з іранським генералом Касемом Сулеймані.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.