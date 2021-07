Про це інформують агентства Reuters та ВВС.

Пожежа сталася в лікарні Аль-Хусейн. За попередніми даними, вона була спровокована вибухом кисневого балона в палатах, де перебували хворі на COVID-19.

“Я почув сильний вибух у відділенні для хворих на коронавірус, а потім дуже швидко спалахнув вогонь”, – розповів Reuters Алі Мухсін, охоронець лікарні, який допомагав виносити поранених пацієнтів із палаючої будівлі.

За даними Reuters, унаслідок вибуху загинули щонайменше 44 людини, ще 67 поранені.

Водночас агентство ВВС повідомляє про понад 50 загиблих. Канал Al Arabiya інформує про 52 загиблих та 70 поранених.

Прем’єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі провів термінові зустрічі з міністрами і наказав заарештувати керівників охорони здоров’я та цивільного захисту в Насирії.

Директора лікарні відсторонили від посади і арештували.

Пожежникам вдалося локалізувати поширення вогню. Наразі відбувається пошукова операція у згорілих лікарняних палатах.

У місцевому управлінні охорони здоров’я зазначили, що кількість жертв може зрости, оскільки частина осіб вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих є двоє медичних працівників.

