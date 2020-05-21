Влада Ірану повідомила, що 10 тисяч працівників системи охорони здоров'я заражені коронавірусом.

Про це повідомляється в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

За даними, іранської влади, близько 10 тисяч працівників охорони здоров’я заразилися COVID-19.

“Близько 10 000 працівників охорони здоров’я заразилися смертельною хворобою в Ірані, і деякі з них померли”, – сказав прем’єр-міністр країни Кассем Джанбабай.

Раніше, в Ірані в районах з низьким рівнем ризику поширення COVID-19, відкрили мечеті й школи.