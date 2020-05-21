Про це повідомляється в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
За даними, іранської влади, близько 10 тисяч працівників охорони здоров’я заразилися COVID-19.
“Близько 10 000 працівників охорони здоров’я заразилися смертельною хворобою в Ірані, і деякі з них померли”, – сказав прем’єр-міністр країни Кассем Джанбабай.
Раніше, в Ірані в районах з низьким рівнем ризику поширення COVID-19, відкрили мечеті й школи.
- Нагадаємо, в Об’єднаних Арабських Еміратах дозволили лікарям, які лікують пацієнтів з COVID-19 не дотримуватися мусульманський піст Рамадан.