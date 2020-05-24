Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Відомо, що жінка була госпіталізована в лікарню в Араку після того, як провела деякий час на самоізоляції.
Іранське агентство Фарс зазначає, що лікарям вдалося врятувати пацієнтку.
Відзначимо, Іран є однією з найбільш постраждалих країн на Близькому Сході. В цілому в Ірані зареєстровано 133 521 інфікованих і 7 359 смертельних випадків.
- Раніше, влада Ірану повідомила, що 10 тисяч працівників системи охорони здоров’я заражені коронавірусом.