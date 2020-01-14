В Ірані було заарештовано людину, яка опублікувала в Мережі відео ракетної атаки на літак МАУ під Тегераном 8 січня.

Про це повідомляє агенство Reuters.

Як повідомлялося раніше, 9 січня в Мережі з’явилося відео, на якому, як передбачається, відображено момент потрапляня іранської ракети в український Boeing в Тегерані. Журналісти інтернет-видання Bellingcat, що спеціалізується на розслідуваннях, повідомили, що перевірять інформацію про відео. Увечері того ж дня ними були надані результати аналізу відео. На візуалізації отриманих журналістами даних видно, що на кадрах справді може бути зображений момент атаки на літак МАУ.

Згідно з інформацією іранського напівофіційного інформаційного агентства Fars, людину, що опублікувала відео, на якому зображений ракетний удар по українському літаку поблизу Тегерана, було заарештовано елітним підрозділом Корпусу Вартових Ісламської революції.

За інформацією видання, незабаром іранська влада представить громадськості результати розслідування щодо неї. Подробиць не повідомляється.

Раніше в МЗС України повідомили, що фахівці вже перевіряють справжність відеозапису.

Як відомо, в результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.