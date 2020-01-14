В Ірані заарештували декількох людей, причетних до катастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ під Тегераном.

Таку інформацію озвучив представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі, повідомляє агентство Reuters.

“Судові органи Ірану заарештували деяких людей за їхню роль у катастрофі українського літака, який, за словами Тегерана, був випадково вражений іранською ракетою”, – йдеться в повідомленні.

Інших деталей Есмаїлі не озвучив.

У свою чергу президент Ірану Хасан Рухані поінформував, що за катастрофу літака “безумовно відповідальні кілька людей”, повідомляє іранське агентство IRNA.

“Одна людина не може нести повну відповідальність за інцидент зі збитим під Тегераном літаком”, – заявив він.

Рухані запевнив, що влада намагається провести розслідування якомога швидше і зрозуміти, через що сталася трагедія Президент Ірану назвав авіакатастрофу МАУ в результаті ракетного удару “великою помилкою”

Рухані уточнив, що для розгляду справи про катастрофу українського літака повинен бути сформований спеціальний суд в системі судових органів країни.

Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

11 січня елітне військово-політичне формування Ірану – Корпус вартових ісламської революції (КВІР) взяло на себе відповідальність за збитий український літак.