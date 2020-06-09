Іранець, який шпигував на користь американських і ізраїльських розвідників і передавав інформацію про вбитого командира Революційної гвардії Кассема Сулеймані, був засуджений до смертної кари.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

“Махмуд Мусаві-Маджд, один з шпигунів ЦРУ і Моссаду, був засуджений до смертної кари. Він передавав інформацію про місцезнаходження Сулеймані нашими ворогами”, – заявив прес-секретар судової системи Голамхоссейн Есмаїлі.

Шпигунство було пов’язане із вбивством командира Сулеймані на початку цього року.

Нагадаємо, 3 січня, американський в результаті безпілотного удару в Іраку був убитий Сулеймані, лідер Революційної гвардії.

Вашингтон звинуватив Сулеймані в навмисних нападах з боку іранських ополченців на сили США в регіоні.

“Він передав інформацію про безпеку ізраїльським і американським спецслужбам про іранських збройні сили, зокрема, гвардії”, – сказав Есмаїлі.