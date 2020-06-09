Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
“Махмуд Мусаві-Маджд, один з шпигунів ЦРУ і Моссаду, був засуджений до смертної кари. Він передавав інформацію про місцезнаходження Сулеймані нашими ворогами”, – заявив прес-секретар судової системи Голамхоссейн Есмаїлі.
Шпигунство було пов’язане із вбивством командира Сулеймані на початку цього року.
Нагадаємо, 3 січня, американський в результаті безпілотного удару в Іраку був убитий Сулеймані, лідер Революційної гвардії.
Вашингтон звинуватив Сулеймані в навмисних нападах з боку іранських ополченців на сили США в регіоні.
“Він передав інформацію про безпеку ізраїльським і американським спецслужбам про іранських збройні сили, зокрема, гвардії”, – сказав Есмаїлі.
- Нагадаємо, через три місяці після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, США оголосили нагороду мільйонів американських доларів за подробиці про Мохаммада Кавтарані, ліванського лідера Хезболли, який частково замінив Сулеймані в Іраку.
- У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.
- Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.
- У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф дав свою оцінку ймовірності відкритого військового протистояння між Вашингтоном і Тегераном.