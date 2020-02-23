В Ірані коронавірусом заразилися 28 осіб, серед них Мортеза Рахманзаде, мер 13-го округу столиці Тегерана.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Випадки зараження коронавірусом зареєстровані в декількох іранських містах. Чотири людини померли.

Пізніше інформаційне агентство Fars написало, що директор зі зв’язків з громадськістю 13 району спростував інформацію про Рахманзаде, заявивши, що він здоровий.

Тим часом, державне телебачення повідомило, що Іран закриє школи, університети та освітні центри в двох центральних містах. Закривати установи почали з неділі.

COVID-19 в Ірані вперше з’явився в середу, коли влада заявила, що вірус забрав життя двох літніх людей в Кумі, шиїтському місті на південь від столиці.

Це були перші підтверджені випадки смерті від цієї хвороби на Близькому Сході.

“У нас є 10 нових підтверджених випадків захворювання COVID-19”, – заявив у суботу державному телебаченню офіційний представник міністерства охорони здоров’я Ірану Кіануш Джаханпур.

За останніми даними, загальна кількість підтверджених випадків інфекції в Ірані сягає 28.