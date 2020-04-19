В Ірані можуть дозволити відвідувати мечеті через два тижні, рішення на час Рамадану ухвалюватимуть згодом.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Лідер Ірану Хасан Рухані в ході засідання уряду заявив, що мечеті і святі місця в Ірані залишаться закритими, щонайменше, до 4 травня, для того, щоб стримати спалах COVID-19.

“Мечеті і релігійні центри будуть закриті протягом наступних двох тижнів … Рішення про збори під час Рамадану (священного для мусульман місяця – ред.) будуть прийматися на наступному тижні”, – сказав Рухані.

Відзначимо, місяць Рамадан відзначається мусульманами в цьому році з 23 квітня по 23 травня.

Нагадаємо, в Ірані, в суботу, 18 квітня, частково відновили роботу підприємства з низьким рівнем ризику – магазини, фабрики і майстерні. Разом з тим, школи і університети залишаються закритими, також була введена заборона на проведення культурних, релігійних та спортивних заходів.