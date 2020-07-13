В Ірані на час пандемії COVID-19 заборонили всі види масових заходів, в тому числі і весільні та похоронні церемонії.

Про це заявив президент країни Хасан Рухані.

Проте президент додав, що маленькі весілля, або похорони з невеликою кількістю близьких допустимі.

Також він заявив, що в країні можуть призупинити вступну кампанію.

Він закликав дотримуватися маскового режиму і суворо його контролювати.

Окремо Рухані зазначив, що промислові установи та заклади сфери послуг можуть працювати за умови попереднього бронювання.