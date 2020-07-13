Про це заявив президент країни Хасан Рухані.
Проте президент додав, що маленькі весілля, або похорони з невеликою кількістю близьких допустимі.
Також він заявив, що в країні можуть призупинити вступну кампанію.
Він закликав дотримуватися маскового режиму і суворо його контролювати.
Окремо Рухані зазначив, що промислові установи та заклади сфери послуг можуть працювати за умови попереднього бронювання.
- Раніше в МОЗ України нагадали, як повинні поводитися працівники кінозалів і відвідувачі, щоб не захворіти коронавірусом.