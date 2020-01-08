Про це повідомив представник уряду Ірану Алі Рабії в своєму Twitter.
Уряд Ірану оголосив 9 січня вдень жалоби за жертвами катастрофи літака Boeing 737 української компанії МАУ і тисняви під час церемонії прощання із загиблим генералом Касем Сулеймані.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, перебувало 176 осіб. Ніхто не вижив.
В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, серед них 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). #Букви зібрали інформацію про загиблих українців.
- Після трагедії компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати рейси в Іран на невизначений термін.
- Україна спрямує до Ірану експертів та представників українських силових відомств для участі в розслідуванні катастрофи літака Boeing-737.
- Головну роль у розслідуванні катастрофи українського літака Boeing 737-800 в Тегерані відіграє Іран, оскільки трагедія сталася на його території.