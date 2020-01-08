В Ірані оголосили день жалоби за жертвами авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Про це повідомив представник уряду Ірану Алі Рабії в своєму Twitter.

Уряд Ірану оголосив 9 січня вдень жалоби за жертвами катастрофи літака Boeing 737 української компанії МАУ і тисняви під час церемонії прощання із загиблим генералом Касем Сулеймані.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, перебувало 176 осіб. Ніхто не вижив.

В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, серед них 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). #Букви зібрали інформацію про загиблих українців.