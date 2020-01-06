Державне телебачення Ірану оголосило про нагороду в розмірі 80 мільйонів доларів за голову президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Mirror.

На ТБ сказали, що так як населення Ірану становить 80 мільйонів чоловік, то з кожного можна було б зібрати по долару, і передати цю суму тому, хто вб’є американського лідера.

Автором звернення став траурний панегірист – ведучий церемонії прощання c генералом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касем Сулеймані.

“Нас, іранців, 80 мільйонів. Якщо з кожного з нас зібрати долар, у нас буде 80 мільйонів доларів – і ми зможемо передати цю суму тому, хто принесе нам голову”, – сказав траурний панегірист.

⭕️بالفيديو : المشاركون في تأبين القادة الشهداء في ايران يعلنون عن جائزة مالية قدرها ٨٠ مليون دولار ( دولار عن كل مواطن ايراني) لمن يغتال الرئيس الامريكي ترامب . pic.twitter.com/jMZBFKM5u8 — انصار الحشد الشعبي ⁦✌️⁩⁦ (@blQHZFWRs5F91RV) 5 січня 2020 р.

Церемонію 5 січня показував Iran’s Channel One. Панегірист, ім’я якого знайти не вдалося, адресував заяву натовпі в Мешхеді.

Як зазначає en24, цю заяву можна розцінювати як елемент пропаганди.

Офіційної заяви від іранської влади поки не з’явилося.