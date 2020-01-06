Про це пише The Mirror.
На ТБ сказали, що так як населення Ірану становить 80 мільйонів чоловік, то з кожного можна було б зібрати по долару, і передати цю суму тому, хто вб’є американського лідера.
Автором звернення став траурний панегірист – ведучий церемонії прощання c генералом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касем Сулеймані.
“Нас, іранців, 80 мільйонів. Якщо з кожного з нас зібрати долар, у нас буде 80 мільйонів доларів – і ми зможемо передати цю суму тому, хто принесе нам голову”, – сказав траурний панегірист.
⭕️بالفيديو : المشاركون في تأبين القادة الشهداء في ايران يعلنون عن جائزة مالية قدرها ٨٠ مليون دولار ( دولار عن كل مواطن ايراني) لمن يغتال الرئيس الامريكي ترامب . pic.twitter.com/jMZBFKM5u8
— انصار الحشد الشعبي ✌️ (@blQHZFWRs5F91RV) 5 січня 2020 р.
Церемонію 5 січня показував Iran’s Channel One. Панегірист, ім’я якого знайти не вдалося, адресував заяву натовпі в Мешхеді.
Як зазначає en24, цю заяву можна розцінювати як елемент пропаганди.
Офіційної заяви від іранської влади поки не з’явилося.
- У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані.
- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.