В Ірані, в районах з низьким рівнем ризику поширення COVID-19, відкриють мечеті і школи.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Уряд Хасана Рухані оголосив, що починає послаблювати обмеження, введені у зв’язку із забороною спалаху епідемії.

Іран планує відкрити мечеті й школи в районах, в яких низькі ризики захворюваності.

Відзначимо, що в Ірані та ряді інших країн заборонені масові зібрання, в тому числі релігійні, в той час, як мусульмани в цей період в мусульманському світі відзначається місяць Рамадан.