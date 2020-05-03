Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Уряд Хасана Рухані оголосив, що починає послаблювати обмеження, введені у зв’язку із забороною спалаху епідемії.
Іран планує відкрити мечеті й школи в районах, в яких низькі ризики захворюваності.
Відзначимо, що в Ірані та ряді інших країн заборонені масові зібрання, в тому числі релігійні, в той час, як мусульмани в цей період в мусульманському світі відзначається місяць Рамадан.
Нагадаємо, в Об’єднаних Арабських Еміратах дозволили медикам, які лікують пацієнтів з COVID-19 не дотримуватися мусульманського посту Рамадан.