У зв'язку з пандемією коронавіруса верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї скасував урочисте привітання з перським Новим роком.

Про це повідомляє AFP.

Відповідну інформацію підтвердили в його офісі.

В цілому, в Ірані підтвердили інформацію про 237 випадків смертей від коронавірусу. Також в країні понад 7 тисяч випадків зараження.

Як відомо, під час традиційного привітання з Новим роком аятола визначає головні цілі країни на наступні 12 місяців.

Скасувати привітання для нації порадили медичні експерти, щоб уповільнити поширення хвороби.

Цього року Перський новий рік буде відзначатися 20 березня.