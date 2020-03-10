Про це повідомляє AFP.
Відповідну інформацію підтвердили в його офісі.
В цілому, в Ірані підтвердили інформацію про 237 випадків смертей від коронавірусу. Також в країні понад 7 тисяч випадків зараження.
Як відомо, під час традиційного привітання з Новим роком аятола визначає головні цілі країни на наступні 12 місяців.
Скасувати привітання для нації порадили медичні експерти, щоб уповільнити поширення хвороби.
Цього року Перський новий рік буде відзначатися 20 березня.
- 9 березня біля двох чоловіків на Кіпрі виявили коронавірус. До цього Кіпр був останньою державою Європейського союзу, де не було випадків зараження COVID-19.
- Через коронавірус Молдова з 10 березня заборонить в’їзд в країну іноземців, які прибули літаком.
- В Ізраїлі для уникнення поширення коронавірусу всіх громадян, які приїхали з-за кордону, будуть ізолювати на 14 днів.