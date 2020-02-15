Влада Ірану ухвалила рішення не розшифровувати чорні ящики збитого українського літака біля Тегерану, а також - не передавати їх будь-якій країні.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що для розшифровки чорних скриньок їх країні необхідна допомога західних експертів.

Але уряд прийняв рішення не просити чиєїсь допомоги, а також не передавати будь-кому чорні скриньки для розшифровки.

Міністр зазначив, що Іран просив про допомогу США, але отримав відмову.

“Ми звернулися за допомогою, чому Сполучені Штати не допомогли нам? Це гуманітарна проблема. Чому вони не дали нам програмне забезпечення? Чому вони не поділилися досвідом?”, – сказав Заріф.

Згідно з правилами міжнародної авіації, Іран має право очолити розслідування з приводу падіння авіалайнера, тобто самостійно розшифрувати вміст чорних скриньок.

У відповідь на таку заяву міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп сказав, що чорні скриньки літака МАУ належать Україні.

“Ми дуже тісно співпрацюємо з нашими українськими колегами. З першого дня вони були партнерами в рамках міжнародної групи координації та реагування, ми цінуємо співпрацю з ними.

Чорні скриньки належать українськй стороні, вони були частиною літака. Я говорив з керівником авіакомпанії … Ми обговорили передачу скриньок, щоб якомога швидше їх проаналізувати”, – пояснив він.

8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.