Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє місцеве агентство IRNA, в Ірані у зв’язку з загибеллю Сулеймані оголосили триденних траур.

Міністр закордонних справ країни Джавад Заріф назвав вбивство Сулеймані актом міжнародного тероризму зі сторони Сполучених Штатів.



“Акт міжнародного тероризму США, метою якого стало вбивство генерала Сулеймані – найбільш ефективної сили, бореться з ІГІЛ, “Аль-Нусра”, “Аль-Каїдою”, – надзвичайно небезпечний і є дурною ескалацією. США несе відповідальність за всі наслідки свого шахрайського авантюризму”, – написав чиновник.

За інформацією американського оборонного відомства, генерал Сулеймані нібито “активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону”. У США зазначили, що Сулеймані і підконтрольні йому сили “Кудс” несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців.

У Пентагоні запевняють, що саме Сулеймані стояв за нападами на військові бази, які сталися протягом останніх місяців, включаючи атаку в Іраку 27 грудня, коли загинули громадяни США і Іраку. Його ж вважають відповідальним за атаки на посольство США в Багдаді.

Колишній посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що смерть Сулеймані “повинна вітатися всіма, хто прагне до миру і справедливості”.