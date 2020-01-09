Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті організації цивільної авіації Ірану.
Очільник відомства Алі Абедзаде назвав помилкою інформацію, яку передали журналісти.
Він зазначив, що інформацію про катастрофу спочатку передали США, Україні, Швеції та Канаді.
“Першу інформацію ми передали Україні як країні реєстрації літака, США – як виробнику, Швеції та Канаді – як країнам-претендентам, громадяни яких перебували в літаку. Україні було запропоновано взяти участь в процесі розслідування авіаційної події”, – зазначив Абедзаде.
Він зазначив, що вже створена спільна група для розслідування катастрофи, впізнання та передачі тіл загиблих. Всього сформовано 11 груп з розслідування трагедії.
Чорні скриньки передали слідству. Також знайдені і передані документи про катастрофу, всі частини літака, пристрої з літака.
Абедзаде зазначив, що розслідування проводиться відповідно до частини 13 Чиказької конвенції. Всі країни, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, матимуть доступ до розслідування.
Нагадаємо, катастрофа сталася 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.
Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
Загалом загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.
- Розвідслужби західних країн за попереднім розслідуванням назвали ймовірною причиною аварії літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Тегерані технічну несправність.
- З опівночі 9 січня 2020 року припинено польоти літаків українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану.
- Президент України Володимир Зеленський постановив оголосити четвер, 9 січня, днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою пасажирського літака авіакомпанії МАУ, в результаті якої загинули 11 українців.
- Згідно із попереднім звітом іранських слідчих, літак української авіакомпанії МАУ загорівся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт. А виявлені на місці трагедії “чорні скриньки” отримали пошкодження.