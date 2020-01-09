В Ірані заявили, що журналісти неправильно виклали інформацію щодо відмови передавати чорні скриньки літака Boeing Україні.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті організації цивільної авіації Ірану.

Очільник відомства Алі Абедзаде назвав помилкою інформацію, яку передали журналісти.

Він зазначив, що інформацію про катастрофу спочатку передали США, Україні, Швеції та Канаді.

“Першу інформацію ми передали ​​Україні як країні реєстрації літака, США – як виробнику, Швеції та Канаді – як країнам-претендентам, громадяни яких перебували в літаку. Україні було запропоновано взяти участь в процесі розслідування авіаційної події”, – зазначив Абедзаде.

Він зазначив, що вже створена спільна група для розслідування катастрофи, впізнання та передачі тіл загиблих. Всього сформовано 11 груп з розслідування трагедії.

Чорні скриньки передали слідству. Також знайдені і передані документи про катастрофу, всі частини літака, пристрої з літака.

Абедзаде зазначив, що розслідування проводиться відповідно до частини 13 Чиказької конвенції. Всі країни, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, матимуть доступ до розслідування.

Нагадаємо, катастрофа сталася 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.

Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Загалом загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).