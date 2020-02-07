В Ірані заявили, що віддадуть Україні "чорні скриньки" збитого літака, якщо не зможуть розшифрувати їх самі.

Про це заявив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді, повідомляє національне агентство “Укрінформ“.

“Чорні скриньки можуть бути відправлені в Україну або іншу державу, якщо Іран не матиме можливості їх розшифрувати“, – сказав посол.

За словами Мораді, наразі “слід чекати завершення комплексного розслідування“.

В той самий час посол заявив, що згідно з нормами міжнародного законодавства розслідування катастрофи веде саме та країна, в якій сталася трагедія, тобто, Іран.

8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.