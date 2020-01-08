Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У повідомленні сказано, що літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (“МАУ”) розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ повинен був прибути в Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

تصویری از بقایای هواپیمای سقوط کرده اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام pic.twitter.com/H9m3cQUA6b — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8 января 2020 г.

🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 8 января 2020 г.

О 6:50 з’явилося перше відео з місця катастрофи літака.





До Києва літак повинен був прибути о 8:10 ранку.

Близько 7:30 загибель українців на борту літака підтвердили в Департаменті консульської служби МЗС України.

Свої співчуття загиблим вже висловив президент України Володимир Зеленський.