Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У повідомленні сказано, що літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (“МАУ”) розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ повинен був прибути в Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

 

О 6:50 з’явилося перше відео з місця катастрофи літака.


Фото twitter.com/alihashem_tv

До Києва літак повинен був прибути о 8:10 ранку.

Близько 7:30 загибель українців на борту літака підтвердили в Департаменті консульської служби МЗС України.

Свої співчуття загиблим вже висловив президент України Володимир Зеленський.

  • 27 грудня неподалік від аеропорту Алмати (Казахстан) розбився пасажирський літак з 98 людьми на борту. На даний момент відомо про 14 загиблих, але число жертв зростає.