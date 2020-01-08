Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У повідомленні сказано, що літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (“МАУ”) розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ повинен був прибути в Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.
تصاویری از بقایای هواپیمای سقوط کرده اوکراینیhttps://t.co/xgmHgHPsI9 pic.twitter.com/yaKgezCf3U
— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8 января 2020 г.
تصویری از بقایای هواپیمای سقوط کرده اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام pic.twitter.com/H9m3cQUA6b
— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8 января 2020 г.
🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME
— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 8 января 2020 г.
О 6:50 з’явилося перше відео з місця катастрофи літака.
first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc
— Arshia (@ars__hii) 8 января 2020 г.
До Києва літак повинен був прибути о 8:10 ранку.
Близько 7:30 загибель українців на борту літака підтвердили в Департаменті консульської служби МЗС України.
Свої співчуття загиблим вже висловив президент України Володимир Зеленський.
- 27 грудня неподалік від аеропорту Алмати (Казахстан) розбився пасажирський літак з 98 людьми на борту. На даний момент відомо про 14 загиблих, але число жертв зростає.