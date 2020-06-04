Про це йдеться в матеріалі британського видання The Guardian.

У середу, органи охорони здоров’я Ірану повідомили про 3 574 нових випадків інфікування коронавірусів.

Це є найвищим показником з моменту початку спалаху в країні в лютому. Це сталося після того, як Іран послабив карантинні обмеження.

Офіційний представник міністерства охорони здоров’я Кіануш Джаханпур заявив, що зростання числа випадків може бути результатом проведення більш широкого тестування, а не другої хвилі зараження.



Він сказав, що в даний час в Ірані провели понад мільйон тестувань. Попередній максимум в 3186 випадків б зафіксовано 30 березня.

Відзначимо, в загальному 164 270 осіб мають позитивний результат тестування вірусу.

Раніше, в Ірані в районах з низьким рівнем ризику поширення COVID-19, відкрили мечеті й школи.