Про це йдеться в матеріалі британського видання The Guardian.
У середу, органи охорони здоров’я Ірану повідомили про 3 574 нових випадків інфікування коронавірусів.
Це є найвищим показником з моменту початку спалаху в країні в лютому. Це сталося після того, як Іран послабив карантинні обмеження.
Офіційний представник міністерства охорони здоров’я Кіануш Джаханпур заявив, що зростання числа випадків може бути результатом проведення більш широкого тестування, а не другої хвилі зараження.
Він сказав, що в даний час в Ірані провели понад мільйон тестувань. Попередній максимум в 3186 випадків б зафіксовано 30 березня.
Відзначимо, в загальному 164 270 осіб мають позитивний результат тестування вірусу.
Раніше, в Ірані в районах з низьким рівнем ризику поширення COVID-19, відкрили мечеті й школи.
- Нагадаємо, в Об’єднаних Арабських Еміратах дозволили лікарям, які лікують пацієнтів з COVID-19 не дотримуватися мусульманський піст Рамадан.